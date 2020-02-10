https://static.news.ru/photo/b5037358-4c0c-11ea-9d94-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров посетил церемонию вручения кинонаград «Оскар» вместе с телеведущей Алисой Бартовой-Лобановой. Он провёл трансляцию на своей странице в Instagram.

Поп-исполнитель похвастался именным билетом в партер Dolby Theatre — место Киркорова оказалось почти у сцены, где наградили лучших режиссёров, актёров и других киноделов. Певец отметил, что пришёл поболеть за россиянку Анну Бутурлину, которая озвучила мультфильм «Холодное сердце — 2» и вместе с другими актрисами дубляжа исполнила заглавную песню картины.

Киркоров остался доволен итогом премии — неожиданной победой «Паразитов» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо в четырёх основных номинациях.

Триумф «Паразитов», чему я рад, так как посмотрел этот фильм одним из первых — в самолёте. Причём случайно его нашёл и решил ознакомиться ещё до всех номинаций. Вот у меня чуйка, — цитирует Киркорова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, советский актёр Андрей Ургант назвал незаслуженным внимание россиян к американской кинопремии «Оскар». По его мнению, ни один американский фильм не сравнится с картинами, снятыми в СССР.