https://static.news.ru/photo/3d58d130-4c08-11ea-a41f-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ургант Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Советский актёр Андрей Ургант назвал незаслуженным внимание россиян к американской кинопремии «Оскар», поскольку ни один американский фильм не сравнится с картинами, снятыми в СССР.

По мнению Урганта-старшего, главную мировую церемонию вручения кинонаград можно сравнить с московскими светскими вечеринками, где гости тоже могут вручать друг другу свои «оскары».

Я не считаю, что это почётная награда. <...> Для меня американцы не авторитет, — цитирует Урганта «ПолитЭксперт».

Актёр назвал картины «Они сражались за Родину», «Баллада о солдате» и «Москва слезам не верит» фильмами, с которыми не сравнится ни один американский.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр и драматург Николай Коляда назвал барахлом фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо, который 9 февраля сенсационно победил в шести номинациях «Оскара».