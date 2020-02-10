Советский актёр Андрей Ургант назвал незаслуженным внимание россиян к американской кинопремии «Оскар», поскольку ни один американский фильм не сравнится с картинами, снятыми в СССР.
По мнению Урганта-старшего, главную мировую церемонию вручения кинонаград можно сравнить с московскими светскими вечеринками, где гости тоже могут вручать друг другу свои «оскары».
Я не считаю, что это почётная награда. <...> Для меня американцы не авторитет, — цитирует Урганта «ПолитЭксперт».
Актёр назвал картины «Они сражались за Родину», «Баллада о солдате» и «Москва слезам не верит» фильмами, с которыми не сравнится ни один американский.
Как писал NEWS.ru, российский режиссёр и драматург Николай Коляда назвал барахлом фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо, который 9 февраля сенсационно победил в шести номинациях «Оскара».