https://static.news.ru/photo/8b231a14-4c04-11ea-a564-fa163e074e61_660.jpg Николай Коляда Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Режиссёр и драматург Николай Коляда раскритиковал решение Американской академии кинематографических искусств и наук вручить фильму «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо. По его словам, картина неинтересна и в ней всё понятно с самого начала.

Коляда признался, что посмотрел фильм до середины и дальше перематывал. Несмотря на это, он всё же дал низкую оценку фильму.

Сценарий и режиссура никакая, артисты наигрывают, как собаки: если я плохой — делают страшную морду, если хороший — делают красивую морду. И весь Интернет шумит: какой гениальный фильм! — заявил артист в беседе с изданием Znak.com.

Он отметил, что картина — «барахло никудышное» и если ему дали «Оскар», значит, эту награду можно дать чему угодно. Режиссёр добавил, что все конкурсы и фестивали делаются по знакомству, а Пон Джун Хо получил статуэтку, потому что академики «решили, что надо дать корейцам».

Как писал NEWS.ru, Николай Коляда ответил на слова журналиста Владимира Познера об «уродстве» многих российских городов, заявив, что телеведущий недостаточно знаком с жизнью на Урале. По его словам, Познер не может судить, насколько уродливы промышленные уральские города, поскольку плохо знаком с ними.