https://static.news.ru/photo/08e7763a-403d-11ea-bd55-fa163e074e61_660.jpg Николай Коляда Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Российский режиссёр и драматург Николай Коляда ответил на слова журналиста Владимира Познера об «уродстве» многих российских городов, заявив, что телеведущий недостаточно знаком с жизнью на Урале.

По его словам, Познер не может судить, насколько уродливы промышленные уральские города, поскольку плохо знаком с ними. Режиссёр отметил, что экологические проблемы есть в каждом городе, в том числе в столице.

Познеру виднее из Москвы. Он, по-моему, только в Париж и в Нью-Йорк ездит. Был ли он в Челябинске, Перми или Екатеринбурге? — передаёт его слова URA.RU .

Кроме того, Коляда рассказал, что гастроли в Москве даются ему тяжело. По его словам, в родном Кольцово воздух гораздо приятнее, каким бы он ни был.

Как ранее писал NEWS.ru, журналист Владимир Познер рассказал, что не будет снимать фильм о России, потому что у него «замылен глаз». Телеведущий вспомнил, как к нему приехал в гости его родившийся в Германии внук и спросил, почему у дороги стоит кривой столб. Познер признался, что привык к таким видам, поэтому не обращал внимания на кривизну столба. Вместе с тем журналист отметил красоту российской природы и уродливость некоторых городов.