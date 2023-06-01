Кинокритик оценил введение Певцова в экспертный совет Минкультуры Кинокритик Шнейдеров усомнился в компетентности Дмитрия Певцова, ставшего экспертом Минкультуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Решение Министерства культуры РФ заменить в экспертных советах известных кинодеятелей на представителей РПЦ и депутатов вызвало негативную реакцию режиссера и кинокритика Давида Шнейдерова. В беседе с НСН он выразил недоумение включением в число экспертов актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова.

Ранее Министерство культуры РФ опубликовало приказ о новом составе экспертных советов по отбору кинопроектов, претендующих на господдержку. Из их состава, в частности, исключены гендиректор Первого канала Константин Эрнст, режиссеры Алексей Учитель и Владимир Хотиненко, а также продюсер Антон Златопольский. При этом в число экспертов включен депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов.

Исключили уважаемых кинематографистов, которые имели репутацию и делали фильмы. Сейчас пришли люди, которые ни в кино, ни в телевидении не очень понимают. Для меня это просто странно, — сказал Шнейдеров.

Критик назвал Константина Эрнста, Антона Златопольского, Алексея Учителя, а также актеров и режиссеров Евгения Миронова и Владимира Машкова людьми, очень много сделавшими для российского кино.

Назовите мне хоть одну выдающуюся роль в кино депутата Певцова. Можно перечислить Миронова, Машкова и кучу других людей, которые для кино сделали гораздо больше, чем депутат Певцов, — заключил собеседник НСН.

Ранее актер театра и кино Леонид Ярмольник отметил, что большинство современных российских фильмов наполнены мрачным смыслом, отсутствием выхода и бесперспективным отношением к жизни. По его мнению, упаднические картины отрицательно влияют на настроения зрителей.