Кинокритик оценил вероятность успеха второго сезона «Игры в кальмара»

У автора сериала «Игра в кальмара» было много времени, чтобы внести правки в сценарий первого сезона, но перед вторым сезоном у него очень мало времени, поэтому вероятность того, что он получится таким же качественным крайне мала, считает кинокритик Сергей Сычёв. По его мнению, в этом вопросе многое зависит от удачи, продюсеров и редакторов Netflix, пишет Lenta.ru.

Рецепт этого продукта выверялся автором в течение десяти лет. Он с этим сериалом ходил по студиям, предлагал его и, конечно же, вносил многочисленные правки, сценарные драфты и так далее. То есть было время, сейчас у него до второго сезона времени, конечно, гораздо меньше. Шансов, что он будет настолько же качественным и выверенным, практически нет. Это вопрос удачи, редакторов Netflix, продюсеров, которые за этим будут следить, — пояснил Сычёв.

Он также добавил, что успех «Игры в кальмара» стал причиной не всегда заслуженной популярности новых корейских сериалов. Так, например, «Зов ада», который долгое время был в топе Netflix — гораздо «слабее» своего предшественника, считает кинокритик. По мнению Сычёва, «Зов ада» — сериал на твёрдую четвёрку.

Мы видим, что на волне «Игры в кальмара» к ним повышен интерес, но не исключено, что к концу этого года, даже если Netflix выпустит еще три или пять, или десять ориджиналсов из Южной Кореи, это никому будет не нужно, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что на Netflix ожидается появление целой вселенной по «Игре в кальмара», заявил исполнительный директор стримингового сервиса Тед Сарандос. Он добавил, что второй сезон телесериала находится в разработке.