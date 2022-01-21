Зрителям пообещали вселенную по «Игре в кальмара»

На сервисе Netflix ожидается появление целой вселенной по популярному корейскому сериалу «Игра в кальмара», заявил исполнительный директор стримингового сервиса Тед Сарандос в интервью Deadline. В октябре 2021 года дорама побила рекорды по просмотрам на Netflix, набрав 111 млн поклонников.

Вселенная «Игры в кальмара» только начинается, — сказал Сарандос.

Он добавил, что второй сезон телесериала находится в разработке.

В октябре 2021 года южнокорейский сериал режиссёра Хван Дон-хека стал самым популярным в истории платформы Netflix. Он официально набрал 111 млн поклонников, что сделало шоу самым просматриваемым за всю историю сервиса.

«Игра в кальмара» рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть $40 млн, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.