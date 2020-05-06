Кевин Спейси сравнил самоизоляцию со своим изгнанием за харрасмент

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Голливудский актёр Кевин Спейси, с 2017-го остающийся изгоем из-за обвинений в домогательствах, сравнил свою судьбу с положением людей, оказавшихся в самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Я чувствую, что могу понять, каково это, когда твой мир внезапно останавливается. Хотя мы, возможно, оказались в похожих ситуациях, но по совершенно разным причинам и обстоятельствам, я все же считаю, что некоторые из эмоциональных переживаний ощущаются одинаково, — цитирует актёра Lenta.ru.

60-летний Спейси отметил, что за последние три года не появлялся в больших проектах.

Как писал NEWS.ru, трое основных обвинителей Спейси по делу о сексуальном насилии — Линда Калкин, Ари Брин и анонимный массажист — погибли в 2019 году при разных обстоятельствах. Следователи закрыли дело.