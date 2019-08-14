https://static.news.ru/photo/27076710-beb0-11e9-915f-fa163e074e61_660.jpg Кейт Бланшетт Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила, что приняла решение о завершении своей кинокарьеры. По её словам, ей «пора остановиться».

Перед премьерным показом фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» она принесла извинения зрителям, передаёт Vulture .

Я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: «О, да, пришло время ей остановиться», — подчеркнула она.

Ранее News.ru писал, что Бланшетт вела переговоры о том, чтобы вместе с Брэдли Купером сняться в фильме Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». Начало съёмок запланировано на следующий год. Помимо режиссёрской работы дель Торо займётся написанием сценария совместно с Ким Морган.