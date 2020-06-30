Кейт Бекинсейл воссоздала дома клип Queen на песню I Want To Break Free

https://static.news.ru/photo/ecc94cfe-baed-11ea-baad-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/katebeckinsale

Американская актриса Кейт Бекинсейл воссоздала клип на песню I Want To Break Free британской группы Queen. Таким образом она решила поддержать празднование месяца ЛГБТ-сообщества.

В ролике Бекинсейл предстаёт в образе домашней хозяйки с пышными усами, роль которой в оригинальном видео исполнил фронтмен коллектива Фредди Меркьюри. В конце записи появляется сердечко в радужной расцветке.

Счастливого прайда! — подписала пост артистка.

В апреле Кейт Бекинсейл прочитала на русском языке отрывок из пьесы «Чайка» драматурга Антона Чехова. К ней пришёл сотрудник службы ремонта кондиционеров, который хорошо говорит по-русски. Они разыграли сцену, в которой Константин приносит Нине убитую им чайку и обещает, что скоро таким же образом убьёт себя, писал NEWS.ru.