Кейт Бекинсейл прочитала на русском языке «Чайку» Антона Чехова

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Американская актриса Кейт Бекинсейл прочитала на русском языке отрывок из пьесы «Чайка» драматурга Антона Чехова.

К Бекинсейл пришёл сотрудник службы ремонта кондиционеров, который хорошо говорит по-русски. Они разыграли сцену, в которой Константин приносит Нине убитую им чайку и обещает, что скоро таким же образом убьёт себя.

Актриса разборчиво прочитала текст, несмотря на акцент и сложности с произношением. Роль чайки исполнила пластиковая утка.

Как писал NEWS.ru, американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс отреагировала на оскорбления русскоязычных пользователей, которые остались недовольны её критикой русской кухни.