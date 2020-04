https://static.news.ru/photo/132369fe-7ff0-11ea-baf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Walking Dead/facebook.com

Телеканал AMC запустит в производство полнометражный фильм-ответвление сериала «Ходячие мертвецы». Центральным персонажем проекта станет Дэрил Диксон, роль которого в шоу исполнил американец Норман Ридус.

Как отмечает We Got This Covered, продюсеры уже одобрили проект, его детали сейчас находятся на стадии переговоров. Предположительно, он выйдет сразу после 11-го или 12-го сезона сериала и расскажет о том, как Диксон отправится на поиски главного героя телепроекта Рика Граймса, которого сыграл британец Эндрю Линкольн.

Как писал NEWS.ru, Рик Граймс появится в сериале-сиквеле «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Он выбыл из основной ветки проекта в девятом сезоне, пожертвовав собой ради своей команды.