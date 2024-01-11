«Из пацана — в аутиста»: Зима из «Слова пацана» о новой роли Исполнитель роли Зимы из «Слова пацана» сыграл аутиста в приключенческом фильме

Фото: Пресс-служба Wink

Лев Зулькарнаев в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Исполнитель роли Зимы в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана» Лев Зулькарнаев сообщил NEWS.ru, что сыграл человека с аутическим расстройством. В этом году в онлайн-кинотеатрах выйдет приключенческое роуд-муви «Она такая классная» с Зулькарнаевым в главной роли.

Это очень важная для меня работа. У меня там главная роль человека с аутистическим расстройством. Это кино — приключенческое роуд-муви, говорящее о том, как общество относится к людям с аутизмом, — рассказал Зулькарнаев.

Актер также снялся в молодежном криминальном сериале «Жвачка», главная героиня которого — воспитанница детдома — попадает в стремительный круговорот событий.

После выхода «Слова пацана» Зулькарнаев также продолжает работать в Театре Наций и в театре «А-39», который был создан на базе гитисовской мастерской Олега Григорьевича Кудряшова. По словам актера, он не был готов к ажиотажу вокруг сериала, но к свалившейся на него популярности относится весьма сдержанно.

Люди узнают на улице и подходят, другое внимание совершенно и от индустрии, и от СМИ. Но это вещи для меня очевидные, я за ними наблюдаю со стороны. Главное, что это внутренне меня не меняет и не должно менять, в том смысле, что я остаюсь с собой, со своей внутренней гармонией. Потому что часто такие вещи могут отвлекать, разрушать, уводить в сторону от сути, и понятно, что они проходящие, временные, связаны с конкретным запросом. Единственное, что остается, это ты и твое дальнейшее существование в профессии, — поделился исполнитель роли Зимы.

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