Стилист Рогов назвал самый модный предмет одежды в сериале «Слово пацана» Стилист Рогов заявил, что в моде костюмы с лампасами из сериала «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал самой модной одеждой сезона костюмы с лампасами, похожие на те, что носили герои сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, три полоски на брюках и толстовках сегодня «актуальны как никогда».

Вдохновляемся «Словом Пацана» и носим три полоски — лампасы актуальны как никогда! — отметил Рогов.

Ранее сообщалось, что Рогов и телеведущий Игорь Верник поборются за право стать ведущим телешоу «Модный приговор». Первый канал открыл голосование за нового ведущего программы, следует из сообщения на сайте вещателя. Оно продлится до 14 января. В списке пять претендентов — актер Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.

Телешоу «Модный приговор» вернулось в эфир Первого канала 2 января. Первые выпуски проходят в формате телевизионного кастинга. Кресло «обвинителя» сохранила за собой телеведущая Эвелина Хромченко.

Выбор «судьи» авторы передачи предлагают доверить зрителям. Место «защитника» также будет отдано одному из претендентов: телеведущей Татьяне Геворкян, писательнице и блогеру Арине Холиной, шоумену Антону Лаврентьеву и певице Мие Бойке. Ранее это место длительное время занимала певица Надежда Бабкина.