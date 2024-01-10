Первый канал запустил голосование за нового ведущего шоу «Модный приговор» Рогов и Верник поборются за право стать ведущим «Модного приговора»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Верник

Первый канал открыл голосование за нового ведущего шоу «Модный приговор», следует из сообщения на сайте вещателя. Оно продлится до 14 января. В списке пять претендентов — актер Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.

«Модный приговор» вернулся в эфир в формате телевизионного кастинга. Главная интрига — кто же займет вакантное место ведущего? Непростой выбор авторы передачи доверили зрителям, — говорится в сообщении.

Телешоу «Модный приговор» вернулось в эфир Первого канала 2 января. Первые выпуски проходят в формате телевизионного кастинга. Кресло «обвинителя» сохранила за собой телеведущая Эвелина Хромченко.

Выбор «судьи» авторы передачи предлагают доверить зрителям. Место «защитника» также будет отдано одному из претендентов: телеведущей Татьяне Геворкян, писательнице и блогеру Арине Холиной, шоумену Антону Лаврентьеву и певице Мие Бойке. Ранее это место длительное время занимала певица Надежда Бабкина.

Ранее стало известно, что Первый канал пропал из сетки оператора платного спутникового телевидения TVCOM в Казахстане. Отмечается, что оператор хочет постепенно сократить долю зарубежных новостных каналов и заменить их развлекательными, в том числе казахстанскими.

При этом официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Ирина Калашникова объяснила, что прекращение показа ряда российских телеканалов, в том числе и Первого канала, обусловлено долгом местного оператора. Уточняется, что договор на 2024 год не был заключен.