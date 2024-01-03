В Казахстане прекратили вещание ряда российских телеканалов Оператор TVCOM в Казахстане прекратил вещания некоторых российских телеканалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане оператор платного спутникового телевидения TVCOM прекратил вещание ряда российских телеканалов, говорится на сайте компании. Отмечается, что оператор хочет постепенно сократить долю зарубежных новостных каналов и заменить их развлекательными, в том числе казахстанскими.

Будет прекращена трансляция телеканалов Первый канал СНГ, «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!», — говорится в сообщении.

В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван запросил консультации с Москвой по вещанию российских телеканалов в республике. По его словам, специальная комиссия обнаружила нарушения с российской стороны. Армянский премьер напомнил, что между государствами с декабря 2020 года действует соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

Позднее министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян заявил, что российская сторона признала нарушения в порядке вещания своих телеканалов на территории республики. По его словам, Ереван и Москва обсудили проблемы в этой сфере, поэтому вопрос запрета российских телеканалов снят. Он подчеркнул, что армянская сторона усмотрела нарушения пункта соглашения по недопустимости программ оскорбительного содержания в отношении двух народов и государств. Как подчеркнул армянский министр, в России обещали предпринять меры по соблюдению договоренностей.