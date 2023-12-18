В Армении заявили о решении вопроса с российскими телеканалами Хачатрян: Россия признала нарушения при вещании своих каналов в Армении

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Российская сторона признала нарушения в порядке вещания своих телеканалов на территории Армении, заявил министр высокотехнологичной промышленности республики Роберт Хачатрян. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, Ереван и Москва обсудили проблемы в этой сфере, поэтому вопрос запрета российских телеканалов снят.

Нам не нужно было представлять факты. Мы заявили, что были нарушения. Когда российская сторона приняла этот факт, мы сочли это достаточным и предпочли не вдаваться в детали, — пояснил Хачатрян.

Он подчеркнул, что армянская сторона усмотрела нарушения пункта соглашения по недопустимости программ оскорбительного содержания в отношении двух народов и государств. Как подчеркнул армянский министр, в России обещали предпринять меры по соблюдению договоренностей.

В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван запросил консультации с Москвой по вещанию российских телеканалов в республике. По его словам, специальная комиссия обнаружила нарушения с российской стороны. Армянский премьер напомнил, что между государствами с декабря 2020 года действует соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

За месяц до этого российского посла в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении из-за телепередачи на Первом канале. Там отметили, что в ходе шоу были озвучены «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армении».

Возмущение армянской стороны вызвала программа под названием «Никол Пашинян: предвестник беды. Куклы наследника Тутти», которую ведет депутат Госдумы Мария Бутина. В передаче обсуждалось международное положение Армении и действия премьер-министра Никола Пашиняна на фоне ситуации в Карабахе. В описании на сайте Первого канала говорится, что «Никол Пашинян многократно отказывался от предложенных российской стороной мирных планов по Нагорному Карабаху со словами „будем воевать“, а в итоге сдал территорию без боя». Также в анонсе говорится, что армянский премьер «стал марионеткой Запада» и «пытается усидеть на двух стульях». В ходе выпуска были продемонстрированы кадры из Еревана, на которых протестующие скандируют: «Никол — предатель!»