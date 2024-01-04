Первый канал объяснил остановку вещания своих программ в Казахстане «Первый канал. Всемирная сеть»: российское ТВ в Казахстане отключили из-за долга

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Прекращение показа в Казахстане ряда российских телеканалов, в том числе Первого канала, обусловлено долгом местного оператора, заявила официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Ирина Калашникова. Как сообщает издание «Власть», договор на 2024 год не был заключен.

Основная причина — это задолженность оператора перед правообладателем. В связи с этим мы были вынуждены отключить [трансляцию телеканалов], — сказала Калашникова.

Ранее оператор платного спутникового телевидения TVCOM прекратил вещание нескольких российских телеканалов. В сообщении на сайте компании утверждается, что оператор хочет постепенно сократить долю зарубежных каналов и заменить их на развлекательные, в том числе казахстанские. Изменения коснулись следующих телеканалов: Первый канал СНГ, «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!».

В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о запросе Еревана к Москве о проведении консультаций по вещанию российских телеканалов в стране. По словам главы правительства республики, специальная комиссия выявила признаки нарушений с российской стороны.