Замена Киркорову, иск к Шнурову, новый «Модный приговор»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Организаторы «Зимнего Show» нашли, кем заменить оскандалившихся Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, поддержавший «отмену» участников «голой» вечеринки Сергей Шнуров может сам стать ответчиком в деле о моральной безответственности, Первый канал решил с помощью зрителей найти замену историку моды Александру Васильеву и певице Надежде Бабкиной в шоу «Модный приговор» — эти новости оказались самыми обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто заменит Киркорова и Лолиту в «Зимнем Show»

Люся Чеботина, Хабиб и Burito заменят Филиппа Киркорова и Лолиту в «Зимнем Show», трансляция которого запланирована на 1 января 2024 года. Это подтвердила пресс-служба Live Арены. Киркоров и Лолита принимали участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Ранее сообщалось, что мероприятие находится в «подвешенном состоянии» из-за ситуации с хедлайнерами шоу.

«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия „Зимнее SHOW“, которое состоится 01.01.2024 на Live Арене. <...> Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito», — указано в сообщении.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина

В публикации говорится и о том, что выступление Димы Билана, также посетившего мероприятие Ивлеевой, состоится. Также петь в шоу будут Дима Маликов и Лада Дэнс. По словам организаторов, мероприятие пройдет в классическом формате новогоднего концерта.

Ранее стало известно, что организаторы «Зимнего SHOW» отменили трансляцию мероприятия на МУЗ-ТВ и во «ВКонтакте». Кроме того, из зала убрали барную стойку. Об отмене шоу речи не шло, поскольку на него было продано много билетов. При этом Киркоров опубликовал анонс «Зимнего SHOW».

Сам Киркоров открестился от опальной вечеринки. В разговоре с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым он утверждал, что прибыл на дискотеку только потому, что Ивлеева снималась у него в клипе. Певец заявил, что прибыл в «Мутабор» лишь на фотосессию и поздравить Ивлееву с днем рождения. При этом в звездных Telegram-каналах писали, что поп-король провел на вечеринке четыре часа.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Ивлеева меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился, надел Dolce&Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это... Сразу сказал своей помощнице Кате: „Только бэкстейдж и цветочки“. И на выход», — говорил Киркоров Пескову.

После Киркоров опубликовал видеообращение, где признался, что вошел «не в ту дверь».

Тем не менее певца убрали из ряда сборных концертов, вырезали сцены с ним из новогодней комедии на ТНТ, а общественник Виталий Бородин требовал лишить его звания народного артиста. Однако в Минкульте РФ заверили, что не лишат Киркорова звания народного артиста из-за участия в «полуголой» вечеринке, поскольку это может сделать только суд. В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, напомнили в ведомстве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филип Киркоров

Лолита тоже извинялась за участие в дискотеке, но публично призналась, что готова остаться пенсионеркой. У нее отменились не только планы на участие в сборных концертах, но и ряд сольных выступлений.

«Все от бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я — пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Еще скоро весна, кусты надо подрезать», — с иронией отреагировала на ситуацию Лолита.

За что на Сергея Шнурова подали в суд

Лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова просят наказать за пропаганду асоциального образа жизни и неуважение к обществу. Иск поступил в Замоскворецкий районный суд. Заявитель — глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов.

Также в иске просят наказать Google как владельца YouTube за распространение неподобающего контента. Морозов требует 10 млн рублей в качестве моральной компенсации. Иск был подан полгода назад, только сейчас суд принял его к рассмотрению.

При этом 27 декабря Сергей Шнуров сам «высказался» на тему дискотеки Ивлеевой. Он опубликовал на странице группы «Ленинград» на YouTube песню, посвященную скандалу вокруг «голой» вечеринки. Песня получила название «Тюль», что является отсылкой к нарядам некоторых гостей мероприятия в московском клубе «Мутабор».

Так, на заставке композиции присутствует фото Ивлеевой и Филиппа Киркорова с вечеринки в прозрачных нарядах. В песне упоминаются самые обсуждаемые моменты «голой» вечеринки и ее последствия: наряд рэпера VACIO (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на мероприятие в одном носке от Balenciaga, осуждение со стороны общественности, извинения звезд, миллиардный иск к Ивлеевой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Шнуров

Сам Шнуров неоднократно подвергался цензуре за время своей творческой деятельности, появлялся на концертах голым и публиковал в Сети фото в неглиже, а также выводил на сцену обнаженной вокалистку своего коллектива. В 2014 году Шнуров выступал против запрета мата в искусстве. Во время московского концерта в конце песни под названием «Любит наш народ» вокалистка коллектива Алиса Вокс-Бурмистрова полностью разделась.

«Если окончательно запретят мат, то что нам останется делать? Будем просто [заниматься сексом] на сцене», — объяснил тогда суть перформанса Шнуров.

Заявитель, оформивший иск на Шнурова, не дебютант в сфере борьбы за моральную чистоту российского шоу-бизнеса. В октябре 2023 года Александр Морозов потребовал 10 млн рублей с Амирана Сардарова. Он обвинил блогера в пропаганде аморального образа жизни и «оскорблении человеческого достоинства, деловой репутации русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, русской культуры».

В апреле 2023 года Морозов подавал в суд на Анастасию Ивлееву. Идентичные иски от создателя «Братства Морозов — Златоуст» были выдвинуты к Басте (Василий Вакуленко), а также стендаперу и телеведущему Павлу Воле, продюсеру Иосифу Пригожину, участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, стримеру Эдуарду Билу, стендаперу Сергею Орлову и другим. Всех их Морозов обвинил в пропаганде аморального образа жизни и использовании нецензурной лексики, «оскорбляющей моральные устои „Братства Морозов — Златоуст“».

Когда вернется в эфир «Модный приговор»

Телешоу «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала 2 января. Произойдет это в формате телевизионного кастинга. «Обвинителем» в программе будет Эвелина Хромченко, а вот кто займет кресла «защитника» и «судьи», предстоит выбрать зрителям.

«Непростой выбор авторы передачи предлагают доверить зрителям. Онлайн-голосование за новых ведущих будет объявлено после того, как все претенденты побывают в эфире», — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Претендентов на роль «судьи» модного шоу несколько: Игорь Верник, Александр Рогов, Александр Анатольевич, Даниил Грачев и Константин Михайлов. Каждый из них получит часть эфирного времени, а затем публика сама выберет более подходящего ведущего. Роль нового «защитника» взамен покинувшей передачу Надежды Бабкиной тоже будут выбирать зрители. На эту роль пробуются: Татьяна Геворкян, Арина Холина, Антон Лаврентьев и Миа Бойка.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Эвелина Хромченко

Ранее сообщалось, что члены общественного движения «Ветераны России» попросили СК РФ проверить экс-ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева. По данным канала, их возмутило, что историк моды негативно отзывался о России и специальной военной операции, а теперь читает лекции студентам МГУ. Васильев был одним из первых медийных лиц, кто осудил проведение СВО и пророчил России полную изоляцию.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также возмутилась, что Александру Васильеву позволили выступить перед студентами в МГУ. Она пообещала обратиться в МВД с просьбой дать правовую оценку словам историка моды.

Сам Васильев утверждает, что получил от руководства канала предложение о работе, но не принял его. Не вдаваясь в подробности, он сообщил, что не вернется в «Модный приговор» по состоянию здоровья. Уточнять свой диагноз историк моды не стал.

«Они меня звали, но по состоянию здоровья и по возрасту я никак не могу принять это приглашение. Правда, сейчас я чувствую себя гораздо лучше», — сказал Васильев.



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