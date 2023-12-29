На Сергея Шнурова подали в суд за пропаганду асоциального образа жизни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова просят наказать за пропаганду асоциального образа жизни и неуважение к обществу, сообщает Telegram-канал Mash. Иск поступил в Замоскворецкий районный суд. Заявитель — глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов.

Также в иске просят наказать Google как владельца YouTube за распространение неподобающего контента. Морозов требует 10 млн рублей в качестве моральной компенсации. Иск был подан полгода назад, только сейчас суд принял его к рассмотрению.

27 декабря Сергей Шнуров опубликовал на странице группы «Ленинград» на YouTube песню, посвященную скандалу вокруг «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Песня получила название «Тюль», что является отсылкой к нарядам некоторых гостей скандального мероприятия в московском клубе «Мутабор».

Так, на заставке композиции присутствует фото Ивлеевой и Филиппа Киркорова с вечеринки в прозрачных нарядах. В песне упоминаются самые обсуждаемые моменты «голой» вечеринки и ее последствия: наряд рэпера VACIO (настоящее имя — Николай Васильев), который пришел на мероприятие в одном носке от Balenciaga, осуждение со стороны общественности, извинения звезд, миллиардный иск к Ивлеевой.