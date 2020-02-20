https://static.news.ru/photo/f5d1b9fa-53e9-11ea-8eec-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Паразиты» Фото: Neon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продюсер из Индии по имени П. Л. Тенаппан обвинил южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо в плагиате. Речь идёт о заимствованиях, допущенных в фильме «Паразиты».

Тенаппан выпустил в 1999 году романтическую комедию Minsara Kanna, из которой, по его мнению, корейский кинематографист украл детали сюжета, сообщает Hypebeast.

Я веду переговоры с юристами и планирую подать иск к создателям «Паразитов», — заявил продюсер.

Он отметил, что каждый раз, когда зарубежные студии находят элементы плагиата в индийских фильмах, они подают в суд в обязательном порядке, поэтому он считает своим долгом поступать так же.

Представители компании CJ Entertainment, занимавшейся производством «Паразитов», заявили, что им ничего неизвестно об обвинениях, и никакой информацией о конфликте они не располагают.

Как писал NEWS.ru, американские дистрибьюторы расширили прокат фильма «Паразиты» после его триумфа на премии «Оскар». Количество кинотеатров, где показывали картину, увеличилось на две тысячи.