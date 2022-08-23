IMAX запретила показ российских фильмов

Фото: pixabay.com

pixabay.com

Канадская компания IMAX запретила показывать на своём оборудовании в России отечественные фильмы. Несмотря на то, что оборудование в российских кинотеатрах принадлежит владельцам киносетей, использовать его можно только с разрешения компании, пишет РБК.

Запрет показа российских фильмов на оборудовании компании, которая ушла с российского рынка 1 июня, подтвердил гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата, — пояснил директор киносети.

По его мнению, канадская компания вернётся в Россию при первой же возможности, но уже сейчас российская сторона намерена пересмотреть условия контракта, чтобы исключить возможность одностороннего ухода. В случае невозвращения IMAX ей предстоят суды.

Во-первых, будем подавать судебные иски; во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд, — резюмировал Васясин.

Компания IMAX работала на российском рынке с 2003 года. Согласно отчёту компании за II квартал 2022 года, её технология применялась в 54 российских кинотеатрах.

Ранее директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко сообщил, что кино из стран Ближнего Востока потенциально может занять пустующую нишу западного контента в библиотеках российских онлайн-кинотеатров. Сейчас у зрителей пользуются особенной популярностью южнокорейские сериалы и фильмы.