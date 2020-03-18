Британский актёр Идрис Эльба рассказал, как мог заразиться коронавирусом. Он решил пройти тест после того, как понял, что контактировал с заражённым человеком.
Как
Просто знайте, что вы должны быть бдительны, как и представители другой расы. Эта болезнь не делает различий, — заявил актёр, прокомментировав слух о том, что коронавирус не поражает темнокожих людей.
После того как Идрис Эльба узнал о том, что заражён, он заявил, что у него нет симптомов болезни, но решил не покидать дом, чтобы не вызвать осложнений, писал NEWS.ru.
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