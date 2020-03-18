https://static.news.ru/photo/5c4eefd8-6932-11ea-8e9b-fa163e074e61_660.jpg Софи Грегуар-Трюдо Фото: Ron Sachs/Xinhua/Global Look Press

Британский актёр Идрис Эльба рассказал, как мог заразиться коронавирусом. Он решил пройти тест после того, как понял, что контактировал с заражённым человеком.

Как отмечает Los Angeles Times, за 12 дней до того, как Эльба сдал анализы, он побывал на мероприятии в Лондоне, где присутствовала Софи Трюдо — жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо. 13 марта стало известно, что у неё диагностировали инфекцию COVID-19. За день до этого семья Трюдо решила самоизолироваться.

Просто знайте, что вы должны быть бдительны, как и представители другой расы. Эта болезнь не делает различий, — заявил актёр, прокомментировав слух о том, что коронавирус не поражает темнокожих людей.

После того как Идрис Эльба узнал о том, что заражён, он заявил, что у него нет симптомов болезни, но решил не покидать дом, чтобы не вызвать осложнений, писал NEWS.ru.