Hulu удалил несколько серий «Клиники» из-за оскорбления темнокожих

https://static.news.ru/photo/4fe9fcac-b706-11ea-9571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Клиника»/kinopoisk.ru

Сервис Hulu принял решение удалить несколько серий сериала «Клиника» из-за оскорбления чувств темнокожих. Соответствующую просьбу направил продюсер шоу Билл Лоуренс.

В частности, речь идёт о 7-й серии 3-го сезона и о 4-й и 17-й сериях 5-го сезона. По мнению представителей телевизионной компании ABC Studios, в этих эпизодах темнокожих изображают в карикатурной форме.

Это не первый случай удаления картин из свободного доступа. Всё началось из-за движения Black Lives Matter, которое образовалось в результате гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Последний скончался при аресте полицейскими. Движение против расизма охватило США, а затем и остальной мир.

Ранее на фоне протестов HBO Max решила на время отказаться от показа фильма «Унесённые ветром». Картину неоднократно критиковали из-за сцен, которые связаны с рабством. Однако спустя некоторое время было принято решение вернуть киноленту к показу.

Как информировал NEWS.ru, американская развлекательная компания Netflix выделит $5 млн на поддержку темнокожих творческих работников.