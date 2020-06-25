Hulu удалил несколько серий «Клиники» из-за оскорбления темнокожих

Сервис Hulu принял решение удалить несколько серий сериала «Клиника» из-за оскорбления чувств темнокожих. Соответствующую просьбу направил продюсер шоу Билл Лоуренс.
В частности, речь идёт о 7-й серии 3-го сезона и о 4-й и 17-й сериях 5-го сезона. По мнению представителей телевизионной компании ABC Studios, в этих эпизодах темнокожих изображают в карикатурной форме.
Это не первый случай удаления картин из свободного доступа. Всё началось из-за движения Black Lives Matter, которое образовалось в результате гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Последний скончался при аресте полицейскими. Движение против расизма охватило США, а затем и остальной мир.
Ранее на фоне протестов HBO Max решила на время отказаться от показа фильма «Унесённые ветром». Картину неоднократно критиковали из-за сцен, которые связаны с рабством. Однако спустя некоторое время было принято решение вернуть киноленту к показу.
Как информировал NEWS.ru, американская развлекательная компания Netflix выделит $5 млн на поддержку темнокожих творческих работников.
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