Художники рассказали, как создавались титры фильма «Мстители: Финал»

https://static.news.ru/photo/529ed2f0-99e3-11ea-bff7-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Мстители. Финал» Фото: marvel.com

Представители дизайнерской лаборатории Perception опубликовали материал, в котором рассказывается о создании титр фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.

Кинокомпания хотела отдать дань уважения актёрам супергеройской саги, и для этого художники придумали специальную концепцию: в центр кадра помещали фотографию артиста и титр с его именем, а фоном служила сцена с участием персонажа, говорится на сайте. В кадр также добавлялся автограф звезды, чтобы сделать изображения более личными.

Титры были структурированы определённым образом: сначала в них упоминаются продюсеры, режиссёры и сценаристы, затем новые герои, и, наконец, идёт отдельное посвящение оригинальному составу команды.

Обычно первыми в титрах упоминаются имена исполнителей главных ролей, однако Роберт Дауни-мл., сыгравший Железного человека, появляется в самом конце. Такая идея принадлежит главе Marvel Кевину Файги. Он хотел, чтобы последние минуты картины напоминали бродвейское шоу, где самые громкие овации приходятся на финальный поклон перед публикой.

Ранее американская дизайнерская студия Mondo представила специальное издание музыки к фильмам вселенной Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Альбом выйдет на виниловых пластинках, писал NEWS.ru.