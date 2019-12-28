https://static.news.ru/photo/0cc1698a-2a91-11ea-b9c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская комедия режиссёра Клима Шипенко, премьера которой на больших экранах состоялась 26 декабря, собрала за выходные 315,5 млн рублей.

В фильме снялись Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Милош Бикович и другие. Вышедшей в тот же день исторической мелодраме Андрея Кравчука «Союз спасения» удалось собрать почти 127 миллионов. А на третьем месте по кассовым сборам — фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», идущий в кино с 19 декабря. Девятый эпизод эпопеи получил за выходные чуть более 97 миллионов рублей, передаёт Kinobusiness.

Как писал NEWS.ru ранее, аналитики интернет-сервиса «КиноПоиск» составили рейтинг лучших фильмов, сериалов и персон 2019 года. Главным фильмом года стала драма Питера Фаррелли «Зелёная книга», которая получила рейтинг 8,3. Зарубежными картинами года стали также «Джокер» Тодда Филиппа (8,1) и «Мстители: Финал» от Энтони и Джо Руссо (7,6).