https://static.news.ru/photo/48202d9c-3228-11ea-8f5f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Холоп» Фото: Yellow, Black & White

Комедия «Холоп» заработала более 1,8 млрд рублей за новогодние праздники. Таким образом, картина стала самой кассовой комедийной лентой в истории российского проката.

Главные роли в фильме исполнили Иван Охлобыстин, Вадим Демчог, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова. По сюжету комедии главный герой, который считается представителем золотой молодёжи, оказывается в 1860 году после ДТП. Он становится одним из крепостных крестьян.

В декабре 2019 года NEWS.ru сообщал, что картина возглавила российский прокат. Премьера комедии от режиссёра Клима Шипенко состоялась на больших экранах 26 числа.