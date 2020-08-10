HBO снимет документальный фильм о комике Джордже Карлине

https://static.news.ru/photo/2a3e1da0-dbad-11ea-9235-fa163e074e61_660.jpg Джордж Карлин Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кинокомпании HBO Documentary Films, Rise Films и Apatow Productions снимут документальный фильм, рассказывающий о легендарном американском юмористе Джородже Карлине.

Режиссёрами картины выступят Майкл Бонфильо, снявший документальную картину о группе Metallica, и Джадд Апатоу, известный по комедиям «Ананасовый экспресс» и «Король Стейтен-Айленда», сообщает Rolling Stone. Продюсерами фильма станут Тедди Лейфер и Джерри Хамза.

Карлин был одним из самых узнаваемых и влиятельных стендап-комиков США. Он более 130 раз принимал участие в популярной программе The Tonight Show. Документалка расскажет о его пути к славе и влиянии на целые поколения артистов в жанре комедии.

Как писал NEWS.ru, компания Metabook Entertainment готовит к выпуску документальный фильм о расследовании убийства, вдохновившем американского режиссёра Дэвида Линча на создание сериала «Твин Пикс». Картина расскажет о гибели 20-летней Хэйзел Дрю в 1908 году, тело которой было обнаружено неподалёку от городка Сэнд-Лейк.