HBO открыл доступ к десяткам фильмов и сериалов на время карантина

https://static.news.ru/photo/9e9d96c6-75a0-11ea-ae98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеканал HBO открыл бесплатный доступ к девяти сериалам, десяти документальным фильмам и двадцати полнометражным лентам. Коллекцию смогут посмотреть американские зрители, находящиеся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Канал открыл просмотр сериалов «Прослушка», «Клан Сопрано» и «Кремниевая долина». Среди фильмов на выбор есть «Запрещённый приём» «Покемон. Детектив Пикачу», сообщает Deadline.

Доступ будет работать с 3 апреля в сервисах HBO Now и HBO GO, дата закрытия не уточняется.

Как писал NEWS.ru, японская телекомпания NHK опубликовала в свободном доступе документальный сериал о жизни и творчестве мультипликатора Хаяо Миядзаки. Он состоит из четырёх эпизодов продолжительностью около 50 минут.