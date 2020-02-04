кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» Фото: Paramount Pictures

Американский актёр Харрисон Форд сыграет в пятой части фильма «Индианы Джонса».

Глава киностудии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила, что выход фильма намечен на 9 июля 2021 года, сообщает Collider.

Харрисон Форд будет задействован, да. И это не перезапуск, это продолжение истории, — сказала Кеннеди.

Подробности сюжета грядущей ленты пока не разглашаются.

О начале съёмок ленты Форд рассказал в июне 2019 года. По его словам, режиссёром выступит Стивен Спилберг, писал NEWS.ru.

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