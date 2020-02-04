Фото: Paramount Pictures

Американский режиссёр Квентин Тарантино рассказал, что произошло с персонажем «Однажды... в Голливуде» Риком Далтоном после событий, описанных в фильме.

Тарантино дал интервью The Wrap, в котором рассказал, что происшествие с огнемётом, которым Далтон убил ворвавшуюся к нему в дом хиппи, снова сделало его популярным. Он снова стал популярным. Не...