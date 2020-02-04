Американский актёр Харрисон Форд сыграет в пятой части фильма «Индианы Джонса».
Глава киностудии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила, что выход фильма намечен на 9 июля 2021 года,
Харрисон Форд будет задействован, да. И это не перезапуск, это продолжение истории, — сказала Кеннеди.
Подробности сюжета грядущей ленты пока не разглашаются.
О начале съёмок ленты Форд рассказал в июне 2019 года. По его словам, режиссёром выступит Стивен Спилберг, писал NEWS.ru.
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