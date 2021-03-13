Гвинет Пэлтроу объяснила своё молчание после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4c6e4c2e-84c7-11eb-b576-96000091f725_660.jpg Гвинет Пэлтроу Фото: facebook.com/GwynethPaltrowOfficial

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, что перенесла коронавирусную инфекцию ещё в феврале 2020 года, но не стала делать этот факт достоянием общественности.

По словам 48-летней знаменитости, в тот период в США даже не было тестов в массовом обороте.

Меня долго не могли проверить, а когда тесты на антитела стали доступны, в мире уже происходили намного более серьёзные вещи. Это было интересно, но я не хотела поднимать эту тему, — сказала изданию The Hollywood Reporter актриса.

Актриса считает, что подхватила SARS-CoV-2 на борту самолёта во время полёта в Париж. Пэлтроу тогда опубликовала в Instagram фото, на котором она в маске, и сопроводила пост несколькими советами по гигиене. Артистка также заметила, что «уже проходила через всё это в кино». В 2011 году на экраны вышел фильм Стивена Содерберга «Заражение» (Contagion) о смертельной пандемии, где Пэлтроу исполнила роль нулевого пациента.

В апреле 2020 года Пэлтроу составила собственный рейтинг лучших секс-игрушек для карантина, передавал NEWS.ru.