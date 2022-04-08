Гражданину США, Сербии и России Стивену Сигалу 70 лет

10 апреля исполняется 70 лет киноактёру, музыканту и мастеру восточных единоборств Стивену Сигалу. Легенда боевиков и буддист, наиболее известный по фильмам «В осаде», «Тень якудза», «Смертельный удар» не раз приезжал в Россию и даже стал членом партии «Справедливая Россия — За правду». Сам же актёр не раз признавал, что имеет русские корни: его предки жили в Бурятии, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

Сигал родился в США в 1952 году, а в кинобизнес попал в Японии 30 лет спустя. Его первый фильм «Над законом», несмотря на скромный бюджет, окупился четырёхкратно. Впоследствии картины с участием актёра ознаменовали собой целую эпоху экшен-жанра.

В последний раз Сигал радовал фанатов присутствием на экране в 2019 году: лауреат премии «Золотая малина» в категории «Худший режиссёр» исполнил роль Августино Адэра по прозвищу Финн в киноленте «Вне закона».

Карьера и жизнь экстраординарного артиста — в фотогалерее NEWS.ru.