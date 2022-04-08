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Гражданину США, Сербии и России Стивену Сигалу 70 лет
Кино

Гражданину США, Сербии и России Стивену Сигалу 70 лет

08:00, 10 апреля 2022
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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10 апреля исполняется 70 лет киноактёру, музыканту и мастеру восточных единоборств Стивену Сигалу. Легенда боевиков и буддист, наиболее известный по фильмам «В осаде», «Тень якудза», «Смертельный удар» не раз приезжал в Россию и даже стал членом партии «Справедливая Россия — За правду». Сам же актёр не раз признавал, что имеет русские корни: его предки жили в Бурятии, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

Сигал родился в США в 1952 году, а в кинобизнес попал в Японии 30 лет спустя. Его первый фильм «Над законом», несмотря на скромный бюджет, окупился четырёхкратно. Впоследствии картины с участием актёра ознаменовали собой целую эпоху экшен-жанра.

В последний раз Сигал радовал фанатов присутствием на экране в 2019 году: лауреат премии «Золотая малина» в категории «Худший режиссёр» исполнил роль Августино Адэра по прозвищу Финн в киноленте «Вне закона».

Карьера и жизнь экстраординарного артиста — в фотогалерее NEWS.ru.

«Над законом», 1988 год

KPA/Global Look Press

«В смертельной опасности», 1994 год

KPA/Global Look Press

Стивен Сигал открывает свой новый ресторан «Планета Голливуд» в Берлине, 1996 год

Karl Mittenzwei/dpa/Global Look Press

«Ни жив, ни мёртв», 2002 год

KPA/Global Look Press

«Мачете», 2010 год

g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стивен Сигал во время посещения спортивно-образовательного комплекса «Самбо-70», 2013 год

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

На музыкальном фестивале Blues Passion во Франции, 2014 год

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Встреча Владимира Путина с актёром Стивеном Сигалом. Президент вручил актёру российский паспорт и поздравил с получением гражданства РФ, 2016 год

kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл неформальную встречу с американским актёром Стивеном Сигалом, 2016 год

president.gov.by

Американский киноактёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал во время проведения мастер-класса по айкидо в рамках Первого международного будо-фестиваля, 2018 год

Артем Геодакян/ТАСС

Американский актёр Стивен Сигал на премии ассоциации онкологических пациентов «Будем жить!» в Кремлёвском дворце съездов, 2019 год

Сергей Булкин/NEWS.ru

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