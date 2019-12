Обладателем почётного титула стал франко-канадский кинематографист Дени Вильнёв, сообщается в Twitter организации.

We at the HCA are proud to announce that Denis Villeneuve will receive the Filmmaker of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Villeneuve's incredible filmography includes Incendies, Prisoners, Arrival, Sicario, and Blade Runner 2049. #DenisVilleneuve pic.twitter.com/BWkOa7oqNb