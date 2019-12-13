Дени Вильнёв Дени Вильнёв Фото: Insidefoto/imago stock&people/Global Look Press

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала главного режиссёра 2010-х годов.

Обладателем почётного титула стал франко-канадский кинематографист Дени Вильнёв, сообщается в Twitter организации.

Невероятная фильмография Вильнёва включает в себя такие работы, как «Пожары», «Пленницы», «Убийца» и «Бегущий по лезвию 2049», — говорится в сообщении.

Награду режиссёру вручат на церемонии, которая пройдёт 9 января.

Как писал NEWS.ru, Дени Вильнёв работает над кинолентой «Дюна» совместно с создателем искусственных языков для сериала «Игра престолов» Дэвидом Дж. Питерсоном. Премьера назначена на 20 ноября 2020 года.

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