https://static.news.ru/photo/8daf7f72-1da9-11ea-a04d-fa163e074e61_660.jpg Дени Вильнёв Фото: Insidefoto/imago stock&people/Global Look Press

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала главного режиссёра 2010-х годов.

Обладателем почётного титула стал франко-канадский кинематографист Дени Вильнёв, сообщается в Twitter организации.

We at the HCA are proud to announce that Denis Villeneuve will receive the Filmmaker of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Villeneuve's incredible filmography includes Incendies, Prisoners, Arrival, Sicario, and Blade Runner 2049. #DenisVilleneuve pic.twitter.com/BWkOa7oqNb — Hollywood Critics Association (@LAOFCS) 11 декабря 2019 г.

Невероятная фильмография Вильнёва включает в себя такие работы, как «Пожары», «Пленницы», «Убийца» и «Бегущий по лезвию 2049», — говорится в сообщении.

Награду режиссёру вручат на церемонии, которая пройдёт 9 января.

Как писал NEWS.ru, Дени Вильнёв работает над кинолентой «Дюна» совместно с создателем искусственных языков для сериала «Игра престолов» Дэвидом Дж. Питерсоном. Премьера назначена на 20 ноября 2020 года.