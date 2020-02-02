Американская гильдия сценаристов (Writers Guild Awards) вручила премии в двух самых престижных категориях фильмам «Паразиты» и «Кролик Джоджо».
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Также удостоен премии сценарист Крэйг Мэйзин за работу над сериалом «Чернобыль».
Церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Ранее NEWS.ru писал, что Гильдия киноактёров и Американская федерация деятелей телевидения и радио обновили список правил съёмок секс-сцен в фильмах и сериалах с целью предотвратить домогательства на съёмочной площадке.
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