https://static.news.ru/photo/0c6f7a9e-4599-11ea-9850-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Паразиты» Фото: CJ Entertainment

Американская гильдия сценаристов (Writers Guild Awards) вручила премии в двух самых престижных категориях фильмам «Паразиты» и «Кролик Джоджо».

Как сообщается на сайте WGA, режиссёры «Паразитов» Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили премию в категории «Лучший оригинальный сценарий», а победа в номинации «Лучший адаптированный сценарий» досталась Тайке Вайтити за «Кролика Джоджо».

Также удостоен премии сценарист Крэйг Мэйзин за работу над сериалом «Чернобыль».

Церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Ранее NEWS.ru писал, что Гильдия киноактёров и Американская федерация деятелей телевидения и радио обновили список правил съёмок секс-сцен в фильмах и сериалах с целью предотвратить домогательства на съёмочной площадке.