Генри Кавилл показал новую броню Ведьмака

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Британский актёр Генри Кавилл показал броню Геральта, главного героя сериала «Ведьмак» по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского. Сейчас стриминговый сервис Netflix ведёт работу над вторым сезоном проекта.

В январе шоураннер Лорен Хиссрих заявила, что солдат империи Нильфгаард изменятся доспехи. Такое решение было принято после того, как поклонники раскритиковали внешний вид персонажей, прозвав их «шарпеями» и «гусеницами».

Кавилл сопроводил публикацию цитатой из четвёртой книги Сапковского «Час презрения».

Съёмки сериала были приостановлены в марте из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. После возвращения работа займёт примерно 5–6 месяцев. Съёмки возобновились 17 августа и проходят в Великобритании при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.