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Генри Кавилл показал новую броню Ведьмака

16:44, 05 октября 2020

Британский актёр Генри Кавилл показал броню Геральта, главного героя сериала «Ведьмак» по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского. Сейчас стриминговый сервис Netflix ведёт работу над вторым сезоном проекта.

В январе шоураннер Лорен Хиссрих заявила, что солдат империи Нильфгаард изменятся доспехи. Такое решение было принято после того, как поклонники раскритиковали внешний вид персонажей, прозвав их «шарпеями» и «гусеницами».

Кавилл сопроводил публикацию цитатой из четвёртой книги Сапковского «Час презрения».

Съёмки сериала были приостановлены в марте из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. После возвращения работа займёт примерно 5–6 месяцев. Съёмки возобновились 17 августа и проходят в Великобритании при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.

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