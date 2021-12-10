Гарри Поттер без Джоан Роулинг: каким будет спецэпизод к 20-летию франшизы

1 января 2022 года стриминговая платформа HBO Max представит фанатам саги про Гарри Поттера масштабный реюнион в виде спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс», посвящённого 20-летию со дня выхода первого фильма на экран. В Сети уже появились первые кадры со съёмок, на которых изображены Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперт Гринт (Рон Уизли). В тизере эпизода можно заметить и других героев оригинальной истории, однако автора книг о Гарри Поттере HBO Max к участию не привлекли. Почему актёры фильма возненавидели писательницу Джоан Роулинг и зачем HBO Max решил воскресить Гарри Поттера — в материале NEWS.ru.

wizardingworld/twitter.com

«Гарри Поттер» и сериал «Друзья»

Предполагается, что в спецвыпуске «Возвращение в Хогвартс» собравшиеся спустя годы участники съёмок расскажут, как всё было за кадром. В новом эпизоде, кроме главной троицы, зрители увидят Тома Фелтона (Драко Малфой), Робби Колтрейна (Хагрид), Джеймса и Оливера Фелпс (Фред и Джордж Уизли), Мэттью Льюиса (Невилл Долгопупс), Хелену Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж), Бонни Райт (Джинни Уизли), Гэри Олдмана (Сириус Блэк), Райфа Файнса (лорд Волан-де-Морт) и многих других.

HBO Max прежде уже организовывал реюнион другого крупного проекта — воссоединение актёров культового сериала «Друзья». Тогда одна часть выпуска была снята в сериальных декорациях, где спустя годы встретился актёрский каст, а другая представляла собой вечернее шоу с ведущим. Герои «Друзей» делились воспоминаниями и общались с фанатами. Эпизод обошёлся авторам в 20 миллионов долларов, а заработать им удалось более 100 миллионов долларов. Кроме того, стриминговый сервис после премьеры эпизода «Друзей» обзавёлся несколькими миллионами новых подписчиков. Именно успех этого выпуска вдохновил HBO Max на реюнион «Гарри Поттера».

Зрители не исключают, что поттериану ждёт похожий по наполнению спецвыпуск, где главные герои на протяжении полутора часов будут обсуждать проведённые вместе годы. Об этом свидетельствует и первый кадр со съёмок, на котором Рэдклифф, Уотсон и Гринт сидят в креслах в гостиной факультета Гриффиндор.

За что актёры возненавидели Джоан Роулинг

Спецвыпуск «Гарри Поттера» выйдет на экраны 1 января 2022 года, однако уже сейчас вокруг проекта назрел скандал. К участию в съёмках стриминговый сервис не привлёк писательницу и автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Официальное оправдание такого решения показалось фанатам «нелепым»: создатели заявили, что реюнион затрагивает лишь киновселенную Гарри Поттера, а Роулинг к ней якобы не имеет отношения. При этом на протяжении многолетних съёмок писательница всегда являлась консультантом на площадке и принимала непосредственное участие в подборе актёров и создании сценария.

Джоан Роулинг JKRowling/facebook.com

По неофициальной версии, решение об «изгнании» Роулинг может быть связано со скандалом, в который писательница попала из-за своих высказываний в Twitter о трансгендерных людях. Автор серии книг о Гарри Поттере пошутила над попыткой заменить слово «женщина» на «человек с менструацией». Соответствующее определение она нашла в статье портала Devex под названием «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации».

«Люди, у которых есть менструации». Кажется, было какое‑то слово для этих людей. Помогите-ка вспомнить, — отметила Роулинг, прикрепив к посту статью.

После разгоревшегося скандала писательница заявляла, что у героев её книг «нет проблем с самоопределением пола». А вот антигероев Роулинг охотно делает трансгендерами в своих произведениях. И хотя автор всегда старалась быть толерантной, создавая, к примеру, персонажей-геев, фанаты посчитали её нетерпимой к трансгендерам. Сама Роулинг объяснила, что «стирание понятия половой принадлежности мешает многим людям осмысленно обсуждать собственную жизнь».

Мысль о том, что женщины вроде меня, десятилетиями сочувствовавшие трансгендерным людям, потому что они также уязвимы к мужскому насилию, ненавидят трансгендеров, считая, что существует половая принадлежность, — это глупость, — ответила Роулинг.

Тем не менее позиция писательницы вызвала гнев большого числа людей. Возмущённые читатели предложили засудить Роулинг за трансфобию и перестать экранизировать её книги. Вскоре хейтеры стали угрожать ей изнасилованием и убийством. Актёры «поттерианы», в том числе Рэдклифф, Гринт и Уотсон, также раскритиковали Роулинг, заявив о своём разочаровании. При этом прежде герои фильмов о Гарри Поттере были в хороших отношениях с Роулинг.

Несмотря на то что Джоан причастна к тому пути, который привёл меня сюда, я чувствую себя обязанным что-то сказать. Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным ассоциациями здравоохранения, которые располагают куда более обширными знаниями по этому вопросу, чем Джоан или я, — заявил Рэдклифф.

Актёр подчеркнул, что согласно данным организации Trevor, 78% трансгендеров и небинарных людей подвергаются дискриминации по половому признаку, и призвал оказывать им поддержку.

Дэниел Рэдклифф Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трансгендеры — это те, кем они себя называют, и они заслуживают того, чтобы прожить свою жизнь, не подвергаясь постоянным расспросам или обвинениям в том, что они не те, за кого себя выдают. Я хочу, чтобы мои подписчики-трансгендеры знали, что я и многие другие люди во всём мире видят вас, уважают вас и любят такими, какие вы есть, — написала Эмма Уотсон после скандала с Джоан.

Актриса также сделала пожертвования в британские фонды Mermaids и Mama Cash, которые поддерживают ЛГБТ-сообщество. После этого в защиту трансгендеров выступил актёр Эдди Редмейн, сыгравший главную роль в фильмах по книгам Роулинг «Фантастические твари».

При этом пока никто из актёров не прокомментировал отказ Warner Bros, владеющей HBO Max, от приглашения Роулинг в спецвыпуск. Многие из них разместили в соцсетях посты в честь юбилея первого фильма о Гарри Поттере, однако не упомянули в них писательницу. Сама Роулинг тоже не делала заявлений по этому поводу.