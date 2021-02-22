Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне

Известный британский кинорежиссёр Гай Ричи снимет фильм о событиях Второй мировой войны Ministry of Ungentlemanly Warfare.
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Гай Ричи выступит не только режиссёром и сценаристом этого фильма, но и станет его исполнительным продюсером вместе с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом.
Ранее Гай Ричи столкнулся с критикой со стороны парламентариев страны после того, как обратился к государству с просьбой о выделении средств поддержки для его компании Fatboy Pub Company, которая владеет несколькими лондонскими ресторанами и пабами.
В конце 2020 года компания Ричи подала заявление с просьбой о финансовой помощи в период пандемии коронавируса для того, чтобы выплатить сотрудникам заработную плату на фоне значительных убытков ресторанного бизнеса, которые оценивались в 457 тысяч фунтов стерлингов (около $628 тысяч), писал NEWS.ru.