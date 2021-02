Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне

Как сообщает Deadline, лента основана на произведении историка Дэмиена Льюиса Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops («Министерство неджентльменской войны: как секретные воины Черчилля разожгли Европу и дали начало современным тайным операциям»). По сюжету книги в 1939 году отряд супербойцов проводит сверхсекретные операции в тылу нацистов нетрадиционными военными способами.

Гай Ричи выступит не только режиссёром и сценаристом этого фильма, но и станет его исполнительным продюсером вместе с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом.

Ранее Гай Ричи столкнулся с критикой со стороны парламентариев страны после того, как обратился к государству с просьбой о выделении средств поддержки для его компании Fatboy Pub Company, которая владеет несколькими лондонскими ресторанами и пабами.