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Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне

13:57, 23 февраля 2021
Гай Ричи Гай Ричи Фото: picture alliance/Global Look Press

Известный британский кинорежиссёр Гай Ричи снимет фильм о событиях Второй мировой войны Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Как сообщает Deadline, лента основана на произведении историка Дэмиена Льюиса Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops («Министерство неджентльменской войны: как секретные воины Черчилля разожгли Европу и дали начало современным тайным операциям»). По сюжету книги в 1939 году отряд супербойцов проводит сверхсекретные операции в тылу нацистов нетрадиционными военными способами.

Гай Ричи выступит не только режиссёром и сценаристом этого фильма, но и станет его исполнительным продюсером вместе с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом.

Ранее Гай Ричи столкнулся с критикой со стороны парламентариев страны после того, как обратился к государству с просьбой о выделении средств поддержки для его компании Fatboy Pub Company, которая владеет несколькими лондонскими ресторанами и пабами.

В конце 2020 года компания Ричи подала заявление с просьбой о финансовой помощи в период пандемии коронавируса для того, чтобы выплатить сотрудникам заработную плату на фоне значительных убытков ресторанного бизнеса, которые оценивались в 457 тысяч фунтов стерлингов (около $628 тысяч), писал NEWS.ru.

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