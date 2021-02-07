Британские парламентарии раскритиковали Гая Ричи за просьбу о господдержке

https://static.news.ru/photo/e188311a-693f-11eb-8522-96000091f725_660.jpg Гай Ричи Фото: picture alliance/Global Look Press

Известный британский кинорежиссёр Гай Ричи столкнулся с критикой со стороны парламентариев страны после того, как обратился к государству с просьбой о выделении средств поддержки для его компании Fatboy Pub Company, которая владеет несколькими лондонскими ресторанами и пабами.

В конце 2020 года компания Ричи подала заявление с просьбой о финансовой помощи в период пандемии коронавируса для того, чтобы выплатить сотрудникам заработную плату на фоне значительных убытков ресторанного бизнеса, которые оценивались в 457 тысяч фунтов стерлингов (около $628 тысяч), пишет ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

Когда программа помощи предприятиям была запущена, подразумевалось, что правительство будет выплачивать часть зарплаты сотрудникам компаний малого и среднего бизнеса, а не выделять деньги знаменитостям, у которых на счетах миллионы. Это противоречит духу разработанной программы, — раскритиковала член Палаты общин Полин Лэтем просьбу компании о помощи.

Прежде СМИ сообщали, что программой господдержки в условиях пандемии в Британии воспользовались более 740 тысяч представителей бизнеса. При этом общественность неоднократно критиковала решение правительства по поддержке бизнесов знаменитостей, например заведений известных рестораторов Джейми Оливера и Гордона Рамзи.

Ранее за господдержкой для своего бизнеса из-за пандемии обращалась певица и дизайнер одежды Виктория Бекхэм, однако супруга известного футболиста Дэвида Бекхэма отозвала свой запрос после острой критики со стороны общественности.

NEWS.ru писал, что власти Великобритании исключили введение «паспортов вакцинировавшихся» для подданных королевства.