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В Британии исключили введение COVID-паспортов

14:24, 07 февраля 2021 13
Фото: pexels.com

Замглавы Минздрава Великобритании Надим Захауи, отвечающий за процесс вакцинации от коронавируса в стране, заявил, что власти не будут вводить в стране так называемые COVID-паспорта — документы, подтверждающие, что британский подданный прошёл вакцинацию.

Мы определённо не собираемся внедрять их («паспорта вакцинированного». — NEWS.ru) в рамках программы вакцинации, — приводит слова британского чиновника Sky News.

Он добавил, что в случае если какие-то страны начнут требовать документы о прохождении вакцинации, подобную справку можно будет получить у врача.

5 февраля NEWS.ru писал со ссылкой на источники британских СМИ, что британское правительство якобы планирует ввести так называемые паспорта вакцинированного, они позволят британцам, привитым от коронавирусной инфекции, путешествовать за границу.

Изначально с предложением ввести «паспорта вакцинированного» выступили туристические и транспортные компании страны. Премьер, Борис Джонсон отклонял это предложение дважды. По его мнению, такие документы создадут условия неравенства и ограничений. Против этих паспортов также высказывался министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

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