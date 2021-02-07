В Британии исключили введение COVID-паспортов

Замглавы Минздрава Великобритании Надим Захауи, отвечающий за процесс вакцинации от коронавируса в стране, заявил, что власти не будут вводить в стране так называемые COVID-паспорта — документы, подтверждающие, что британский подданный прошёл вакцинацию.
Мы определённо не собираемся внедрять их («паспорта вакцинированного». — NEWS.ru) в рамках программы вакцинации, — приводит слова британского чиновника Sky News.
Он добавил, что в случае если какие-то страны начнут требовать документы о прохождении вакцинации, подобную справку можно будет получить у врача.
5 февраля NEWS.ru писал со ссылкой на источники британских СМИ, что британское правительство якобы планирует ввести так называемые паспорта вакцинированного, они позволят британцам, привитым от коронавирусной инфекции, путешествовать за границу.
Изначально с предложением ввести «паспорта вакцинированного» выступили туристические и транспортные компании страны. Премьер, Борис Джонсон отклонял это предложение дважды. По его мнению, такие документы создадут условия неравенства и ограничений. Против этих паспортов также высказывался министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.