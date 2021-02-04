Times: в Британии хотят ввести «паспорта вакцинированного»

Британское правительство планирует ввести так называемые «паспорта вакцинированного», они позволят британцам, привитым от коронавирусной инфекции, путешествовать за границу.
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Изначально с предложением ввести «паспорта вакцинированного» выступили туристические и транспортные компании страны. Премьер Борис Джонсон отклонял это предложение дважды. По его мнению, такие документы создадут условия неравенства и ограничений. Против этих паспортов высказывался министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, а министр по вопросам вакцинации Надим Захари заверил, что Британия не будет вводить паспорта иммунизации для привитых от коронавирусной инфекции граждан
Вакцинация от COVID-19 началась в Британии в декабре прошлого года. Прививку сделали 10,5 млн граждан.
Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения рассмотрит вопрос о международных паспортах вакцинации. Об этом заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш. Вопрос прорабатывается комитетом Международных медико-санитарных правил организации.