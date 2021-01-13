ВОЗ рассмотрит введение международного паспорта вакцинации

https://static.news.ru/photo/0f94d448-5651-11eb-888a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит вопрос о международных паспортах вакцинации. Об этом заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

По его словам, вопрос находится на повестке чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил ВОЗ по COVID-19. Он отметил, что комитет периодически изучает вопросы, которые касаются мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. И в течение дня будет обсуждаться вопрос паспортов для путешественников.

С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников, — приводит слова Бенеша РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты ВОЗ прибыли в город Ухань в Китае. Там им предстоит провести работу по изучению происхождения коронавируса.

Международная команда учёных прилетела в Ухань рейсом из Сингапура утром 14 января. Теперь, согласно правилам, им предстоит пройти двухнедельный карантин. В течение этого времени они будут консультироваться с китайскими специалистами в режиме видеоконференции. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.