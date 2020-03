Последнюю неделю заведение было закрыто из-за запретов, введённых в связи с пандемией коронавируса. Руководство вуза попросило Финчера провести занятие для 450 учащихся через приложение Zoom, сообщает IndieWire.

It’s been a tough week so we wanted to do something to lift the spirits of @NFTSFilmTV students. So this afternoon 450 x students sat down for a masterclass via @zoom_us with THE David Fincher. Thx @nevpierce & @VenetiaHawkes for helping me set it up. David is a legend. pic.twitter.com/oaJLKi9tRh