https://static.news.ru/photo/5f62da98-6f47-11ea-9e39-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Финчер Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Финчер провёл для студентов британской Национальной школы кино и телевидения лекцию в режиме онлайн, что стало неожиданностью для учащихся.

Последнюю неделю заведение было закрыто из-за запретов, введённых в связи с пандемией коронавируса. Руководство вуза попросило Финчера провести занятие для 450 учащихся через приложение Zoom, сообщает IndieWire.

Это была тяжёлая неделя, поэтому мы решили как-то подбодрить студентов Национальной школы кино и телевидения, — написал в Twitter директор киношколы Джон Уордл.

Itâs been a tough week so we wanted to do something to lift the spirits of @NFTSFilmTV students. So this afternoon 450 x students sat down for a masterclass via @zoom_us with THE David Fincher. Thx @nevpierce & @VenetiaHawkes for helping me set it up. David is a legend. pic.twitter.com/oaJLKi9tRh — Jon Wardle (@jonwardle) March 24, 2020

Сейчас Дэвид Финчер занимается производством фильма «Манк», который расскажет о Германе Манкевиче, получившем «Оскар» за сценарий к фильму «Гражданин Кейн». Музыку к фильму напишут лидер группы Nine Inch Nails Трент Резнор и продюсер Аттикус Росс, писал NEWS.ru.