Американский режиссёр Дэвид Финчер провёл для студентов британской Национальной школы кино и телевидения лекцию в режиме онлайн, что стало неожиданностью для учащихся.
Последнюю неделю заведение было закрыто из-за запретов, введённых в связи с пандемией коронавируса. Руководство вуза попросило Финчера провести занятие для 450 учащихся через приложение Zoom, сообщает IndieWire.
Это была тяжёлая неделя, поэтому мы решили как-то подбодрить студентов Национальной школы кино и телевидения, — написал в Twitter директор киношколы Джон Уордл.
Сейчас Дэвид Финчер занимается производством фильма «Манк», который расскажет о Германе Манкевиче, получившем «Оскар» за сценарий к фильму «Гражданин Кейн». Музыку к фильму напишут лидер группы Nine Inch Nails Трент Резнор и продюсер Аттикус Росс, писал NEWS.ru.