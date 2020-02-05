https://static.news.ru/photo/5d81b614-4827-11ea-bcd6-fa163e074e61_660.jpg кадр из фильма «Текст» Фото: Централ Партнершип

Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.

Шипенко заявил, что «многие сцены, которые были в фильме, будут смотреться абсолютно иначе», передаёт «КиноПоиск» со ссылкой на пресс-службу видеосервиса START, который выпустит проект.

Мы приняли решение о запуске оригинального сериала сразу после успешного проката фильма. Нам показалось, что зрителям будет интересно немного шире взглянуть на историю главного героя, — продюсер картины и сооснователь онлайн-платформы Эдуард Илоян.

Проект будет состоять из пяти серий. Точная дата релиза пока что не сообщается.

Как писал NEWS.ru, российский певец Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст». По словам артиста, фильм он буквально «заставил себя досмотреть».