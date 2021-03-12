Фильм «Счастливо оставаться» получил главный приз премии «Сезар»

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Фильм режиссёра Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» назван лучшим в ходе 46-й церемонии вручения кинопремий «Сезар». Комедийная драма рассказывает о судьбе женщины, которая решила найти своего ребёнка, брошенного ею в юности.

Картина удостоилась самого большого количества наград: лучшие декорации, лучший сценарий и лучшая операторская работа. Кроме этого, Дюпонтель получил отдельную премию как лучший режиссёр, а сыгравший в фильме Николя Марье признан лучшим актёром второго плана.

Вторым по количеству наград стал лучший документальный фильм «Девочки» режиссёра Себастьена Лифшица. Наградой также отмечены звук и монтаж картины. Лента рассказывает о дружбе двух школьниц из разных социальных классов.

Приз за лучшую мужскую роль получил Сами Буаджила (фильм «Сын»), лучшей актрисой стала Лор Калями («Антуанетта в Севенне»).

Торжественное вручение премии прошло в пятницу в парижском концертном зале «Олимпия». Церемонию транслировал телеканал Canal+.

Ранее NEWS.ru писал, что фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского получил награду кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая режиссёрская работа». До этого он победил на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей» и стал главным фильмом года по версии журнала «КиноРепортёр». Картина также является обладателем спецприза жюри Венецианского фестиваля. В России фильм вышел в прокат в ноябре 2020 года.