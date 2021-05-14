Фильм российского режиссёра возглавил пиратский рейтинг

https://static.news.ru/photo/4a855cee-b56a-11eb-8f2f-96000091f725_660.jpg Илья Найшуллер Фото: naishuller/instagram.com

Фильм российского режиссёра Ильи Найшуллера «Никто» в апреле стал самым популярным релизом у пиратов. Об этом со ссылкой на исследование компании Group-IB сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В компании проанализировали количество доступных в Интернете нелегальных копий фильма. Как отмечают в Group-IB, само количество доступных для нелегального скачивания копий не даёт прямого понимания о цифрах скачиваний пользователям, однако указывает на степень популярности и востребованности «пиратки». При этом официальный цифровой релиз фильма «Никто» состоится только в июне.

Помимо фильма Найшуллера в топ также попали «Мортал комбат» и «Годзилла против Конга» (3-е и 4-е места соответственно), релиз которых на Западе состоялся одновременно в кинотеатрах и на стриминговых сервисах.

Кроме того, в десятку также попали лауреаты прошедшего «Оскара». «Отец» («Лучшая мужская роль», «Лучший адаптированный сценарий») с Энтони Хопкинсом расположился на втором месте. А лента опального китайского режиссёра Хлои Чжао «Земля кочевников» («Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссёр») замыкает топ.

Ранее стало известно, что один из ключевых создателей культовой серии фильмов ужасов «Крик» Кевин Уильямсон поставит остросюжетный триллер, действие которого развернётся в пандемию.