Фильм «Дорогие товарищи!» вошёл в программу фестиваля в Венеции

https://static.news.ru/photo/db78b54a-d0c6-11ea-a6ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Саша Гусов

Новый фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», повествующий о событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел», включён в конкурсную программу 77-го Международного кинофестиваля в Венеции.

Как ожидается, в российском прокате картина выйдет осенью 2020 года. Прокатной организацией выступит компания Disney Studios, сообщает пресс-служба The Walt Disney Company Russia & CIS.

Друзья, рад сообщить вам, что фильм «Дорогие товарищи!», который я только что закончил, будет участвовать в конкурсной программе Венецианского международного кинофестиваля! Когда мы с генеральным продюсером Алишером Усмановым задумывали эту картину, у нас были сомнения, нужно ли показывать сегодняшнему зрителю трагические события, которые произошли почти шестьдесят лет назад. Но, сделав фильм, мы поняли — это абсолютно необходимо, потому что молодое поколение должно знать прошлое своей страны, — приводятся в пресс-релизе слова режиссёра Андрея Кончаловского.

По словам исполнительницы главной роли актрисы Юлии Высоцкой, на этом фестивале уже были представлены фильмы «Дом дураков» и «Рай» — обе работы высоко оценило жюри.

Степень радости, которую я испытала, когда услышала о приглашении на Венецианский фестиваль, трудно передать словами. Сам факт, что картина понравилась людям, которые отбирают кино на этот фестиваль, настолько важный, настолько значимый для меня, говорит о том, что мы проделали серьёзную работу. Она оценена уже тем, что нас выбрали, — подчеркнула Высоцкая.

Ранее NEWS.ru писал, что Высоцкая и Кончаловский практиковали голодание на даче. Также супруги вместе занимались скандинавской ходьбой.