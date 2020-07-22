Высоцкая и Кончаловский практиковали голодание на даче

https://static.news.ru/photo/335c7f08-cc17-11ea-8f87-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Актриса Юлия Высоцкая вместе с мужем, режиссёром Андреем Кончаловским, и другими членами семьи уже четыре месяца живёт на даче в Подмосковье на Николиной горе.

Как она сама рассказала журналистам, время на изоляции для них оказалось счастливым. Актриса признала, что причина паузы ужасна, однако семье был нужен период отдыха от работы и общения друг с другом. Высоцкая отметила: жизнь стала беднее на фоне пандемии коронавируса, ведь в это время сорвалось множество проектов, артистка осталась на несколько месяцев без работы в театре и кино.

По словам актрисы, она по-прежнему чувствует некую тревогу и не ощущает свободы в действиях и передвижениях.

Во время пребывания на даче Кончаловский с супругой вместе занимались скандинавской ходьбой. Высоцкая также уделяла много времени занятиям пилатесом.

Актриса много лет практикует пост экадаши, во время соблюдения которого нужно стараться вообще ничего не есть или употреблять пищу не больше одного раза, после полудня. Допускаются все фрукты (свежие и сухие), орехи и масла, сделанные из фруктов, картофель, редис, оливки, гречневая каша, все молочные продукты. Пост начинается на 11 день после полнолуния — в дни, когда, согласно индуистскому календарю, человеку предоставлены благоприятные условия для очищения и восстановления организма.

К голоданию жены приобщился и режиссёр.

Соблюдать пищевую паузу, безусловно, легче в обычное время, когда ты работаешь и твоя голова постоянно занята какими-то задачами. Мне всегда очень помогает, что я делаю это не одна, у меня есть поддержка в лице мужа. За компанию, как известно, всё делается легче, — приводит слова актрисы Tatler.

Высоцкая замужем за режиссёром Андреем Кончаловским более 20 лет. У них двое детей: дочь Мария и сын Пётр. В октябре 2013 года знаменитости попали в аварию на юге Франции. Сами они отделались лишь испугом, а их дочь Маша впала в кому и теперь находится на реабилитации в Москве. Звёздные родители не дают никаких комментариев о состоянии дочери.

Как ранее писал NEWS.ru, Высоцкая показала снимок, сделанный во время отпуска на море. Актриса в откровенном бикини на яхте демонстрирует стройную фигуру и длинные ноги.