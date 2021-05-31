«Это невозможно»: Бортко раскритиковал сериал «Анна Каренина» от Netflix

https://static.news.ru/photo/62aeea4e-c206-11eb-a99d-96000091f725_660.jpg Владимир Бортко Фото: duma.gov.ru

Народный артист РФ, режиссёр Владимир Бортко раскритиковал планы компании Netflix снять сериал «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина», пишет KP.RU.

Он подчеркнул, что ему не нравятся некоторые тенденции современного кинематографа. По его мнению, некоторые интерпретации нарушают идею автора и поэтому выглядят абсурдно. Известно, что Netflix перенесёт историю Карениной в современный мир.

В пример режиссёр привёл идею сделать фею из «Золушки» мужчиной.

Фея быть не может гомосексуалистом, это невозможно. Есть вещи, которые нарушать нельзя. Не потому, что вообще нельзя ничего нарушать, а потому, что это искажает суть. Ты рассказываешь не то, что было написано. Вообще не то, принципиально не то. Хотя в искусстве можно делать всё, я это смотреть не буду, — заявил артист.

Бортко также сообщил, что не любит и современную литературу. По его словам, сейчас нет произведений, которые ему бы хотелось экранизировать, а на то, что ему нравится снимать, государство не выделяет средства. Так, в разработке десятисерийный фильм о российской истории и отношениях между Наполеоном и Александром I.

Мало кто знает, что Наполеон сватался к сестре Александра... Это тоже ведь любопытно — вся история могла бы пойти по-другому. Но, увы, картина не снимается, последние пять лет мне не дают работать. Не дают деньги и всё. Проблемы с финансированием, — посетовал Бортко.

Ранее стало известно, что российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину. Стриминг-сервис Netflix заказал свой первый оригинальный российский сериал. Экранизация станет современной интерпретацией классического романа. Имена других актёров, кроме Ходченковой, на данный момент не раскрываются. Netflix заявил на проект сразу пять режиссёров: Валерия Федоровича, Евгения Никишова, Наташу Меркулову, Алексея Чупова и Романа Кантора.