Дэн Трахтенберг, знакомый зрителям по фильму «Кловерфилд, 10», покинул режиссёрское кресло экранизации приключенческого экшена Uncharted.
Компания Sony до конца лета постарается найти замену постановщику, чтобы начать производство ленты в начале 2020 года. Причины ухода Трахтенберга не раскрываются, сообщает
Первоначально экранизацией занимался Дэвид О. Рассел («Боец»), а главную роль должен был исполнить Марк Уолберг. Режиссёр покинул проект в 2011-м, после чего работу над ней вели ещё три постановщика. Sony назначила Трахтенберга в январе 2019-го.
Фильм по Uncharted должен стать дебютной лентой Sony PlayStation Productions, новой киностудии, возглавляемой Асадом Кизилбашем и Картером Своном.
Ранее News.ru рассказал, что новая экранизация Mortal Kombat («Смертельная битва») получит возрастной рейтинг R и будет включать в себя сцены с фаталити.