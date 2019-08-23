https://static.news.ru/photo/18b489c8-c571-11e9-9f52-fa163e074e61_660.jpg Дэн Трахтенберг Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Дэн Трахтенберг, знакомый зрителям по фильму «Кловерфилд, 10», покинул режиссёрское кресло экранизации приключенческого экшена Uncharted.

Компания Sony до конца лета постарается найти замену постановщику, чтобы начать производство ленты в начале 2020 года. Причины ухода Трахтенберга не раскрываются, сообщает Deadline . Том Холланд всё ещё закреплён за ролью Натана Дрейка.

Первоначально экранизацией занимался Дэвид О. Рассел («Боец»), а главную роль должен был исполнить Марк Уолберг. Режиссёр покинул проект в 2011-м, после чего работу над ней вели ещё три постановщика. Sony назначила Трахтенберга в январе 2019-го.

Фильм по Uncharted должен стать дебютной лентой Sony PlayStation Productions, новой киностудии, возглавляемой Асадом Кизилбашем и Картером Своном.

Ранее News.ru рассказал, что новая экранизация Mortal Kombat («Смертельная битва») получит возрастной рейтинг R и будет включать в себя сцены с фаталити.

