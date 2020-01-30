Американская актриса Джоди Фостер станет режиссёром фильма о похищении картины «Мона Лиза» итальянского художника Леонардо да Винчи.
О работе над картиной
В основе ленты лежит книга «День, когда украли Мону Лизу» Сеймура Райта, выпущенная в 1981 году.
Это случилось в 1911 году, и именно это происшествие сделало Мону Лизу такой знаменитой, — рассказал Соррос.
Название проекта пока не сообщается. По словам продюсеров, фильм будет похож на «Аферу Томаса Крауна», в которой сыграли Рене Руссо и Пирс Броснан.
Как писал NEWS.ru, Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях о фильме «Доктор Сон», снятом по его книге. Он отметил, что режиссёр Майк Флэнаган создал «потрясающую историю», чутко использовав материал писателя.
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