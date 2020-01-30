https://static.news.ru/photo/014a9c56-4379-11ea-b045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rob Mcdougall/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Джоди Фостер станет режиссёром фильма о похищении картины «Мона Лиза» итальянского художника Леонардо да Винчи.

О работе над картиной сообщили директора компании Los Angeles Media Fund Джеффри Сорос и Саймон Хорсман в беседе с Deadline.

В основе ленты лежит книга «День, когда украли Мону Лизу» Сеймура Райта, выпущенная в 1981 году.

Это случилось в 1911 году, и именно это происшествие сделало Мону Лизу такой знаменитой, — рассказал Соррос.

Название проекта пока не сообщается. По словам продюсеров, фильм будет похож на «Аферу Томаса Крауна», в которой сыграли Рене Руссо и Пирс Броснан.

Как писал NEWS.ru, Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях о фильме «Доктор Сон», снятом по его книге. Он отметил, что режиссёр Майк Флэнаган создал «потрясающую историю», чутко использовав материал писателя.